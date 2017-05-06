 Tuna Altuna, İstanbul Open'da finale yükseldi – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Tuna Altuna, İstanbul Open'da finale yükseldi

    Tuna Altuna, İstanbul Open'da finale yükseldi

    TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda çiftlerde milli sporcu Tuna Altuna ve İtalyan partneri Alessandro Motti, Antonio Sancic (Hırvatistan)-Adil Shamasdin (Kanada) ikilisini 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

    Garanti Koza Arena'da devam eden turnuvanın çiftler yarı finalinde Tuna Altuna-Alessandro Motti ikilisi, Antonio Sancic-Adil Shamasdin çiftiyle karşılaştı.

    Maça iyi başlayan Sancic-Shamasdin ikilisi, ilk seti 6-3 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci setinde rakipleri karşısında rahat bir oyun sergileyen Tuna Altuna-Alessandro Motti çifti, 6-1 galip geldi ve maç "tie-break"e uzadı. Bu seti de 10-5 kazanan Tuna Altuna ve Alessandro Motti, maçtan 2-1 galip ayrılarak çiftler finalinde Çekya'dan Roman Jebavy-Jiri Vesely ikilisinin rakibi oldu.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:33
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