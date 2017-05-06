Tuna Altuna, İstanbul Open'da finale yükseldi

Garanti Koza Arena'da devam eden turnuvanın çiftler yarı finalinde Tuna Altuna-Alessandro Motti ikilisi, Antonio Sancic-Adil Shamasdin çiftiyle karşılaştı.

Maça iyi başlayan Sancic-Shamasdin ikilisi, ilk seti 6-3 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci setinde rakipleri karşısında rahat bir oyun sergileyen Tuna Altuna-Alessandro Motti çifti, 6-1 galip geldi ve maç "tie-break"e uzadı. Bu seti de 10-5 kazanan Tuna Altuna ve Alessandro Motti, maçtan 2-1 galip ayrılarak çiftler finalinde Çekya'dan Roman Jebavy-Jiri Vesely ikilisinin rakibi oldu.