Tuna Altuna, İstanbul Open'da finale yükseldi
TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda çiftlerde milli sporcu Tuna Altuna ve İtalyan partneri Alessandro Motti, Antonio Sancic (Hırvatistan)-Adil Shamasdin (Kanada) ikilisini 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Maça iyi başlayan Sancic-Shamasdin ikilisi, ilk seti 6-3 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci setinde rakipleri karşısında rahat bir oyun sergileyen Tuna Altuna-Alessandro Motti çifti, 6-1 galip geldi ve maç "tie-break"e uzadı. Bu seti de 10-5 kazanan Tuna Altuna ve Alessandro Motti, maçtan 2-1 galip ayrılarak çiftler finalinde Çekya'dan Roman Jebavy-Jiri Vesely ikilisinin rakibi oldu.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:33
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 15
Yorum
... satilmasi lazim cünkü bir kulübün sahibi oldumu basarisizlikta isterse yönetimi kovar. böyle yöneticilerin üstünde iyi olmak icin baski olur
- Balkan harekatı!
Toplam 3
Yorum
tsahmet07 sözleşmesi bitecek birsürü kaliteli adam var bonservis paraları lüks gelir tosic ghezzal chopou moting yaya toure vucinic torres honda var
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 15
Yorum
GSfan Dernek sistemi çağdışı. Kulüpler sahip sistemine geçmeli. Çinli, katarlı, amerikalı farketmez kulübü sahibi olsa çerçöp adam kapıdan giremez
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