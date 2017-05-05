 Tuna Altuna çiftlerde yarı finalde – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Tuna Altuna çiftlerde yarı finalde

    Tuna Altuna çiftlerde yarı finalde

    Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda çiftlerde çeyrek finalde milli tenisçi Tuna Altuna ile İtalyan partneri Alessandro Motti, Jonathan Erlich (İsrail)-Scott Lipsky (ABD) ikilisini 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Tuna Altuna, ATP seviyesinden bir turnuvada son dörde kalan ilk Türk tenisçi oldu.

    Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyonda Türk tenis tarihi açısından önemli bir başarı elde edildi. Tuna Altuna ile partneri Motti, turnuvanın 3 numaralı seribaşı Erlich-Lipsky çifti karşısında korttan 7-5, 3-6 ve 10/7'lik setlerle 2-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

    ATP tarihinde son dörde yükselen ilk Türk tenisçi unvanını elde eden 28 yaşındaki Tuna, maçtan sonra yaptığı açıklamada, partneriyle başarılı bir uyum sağladıklarını söyledi. Turnuvada birlikte oynamaya son anda karar verdiklerini belirten Tuna, 38 yaşındaki partneri Motti'nin tecrübesiyle kendisine katkı verdiğini vurguladı.

    Tuna Altuna-Alessandro Motti ikilisi yarın yarı finalde Adil Shamasdin (Kanada)-Antonio Sancic (Hırvatistan) çiftiyle finale çıkma mücadelesi verecek.

    Öte yandan çiftler yarı finalinde Çek raketler Roman Jebavy-Jiri Vesely, Avustralyalı John-Patrick Smith-Jordan Thompson ikilisini 2-0'la geçerek, finale kaldı.

    TEKLERDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU
    Teklerde yarı finale çıkan isimler belli oldu.

    Turnuvanın 1 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic, Avustralyalı Bernard Tomic'i zorlanmasına rağmen 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.

    Organizasyonun 2 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ise Belçikalı Steve Darcis karşısında 6-1'lik iki set sonucunda 2-0 galip gelerek, yarı final biletini kaptı.

    Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda diğer çeyrek final maçları sonucunda Arjantinli Diego Schwartzman ile Sırp Viktor Troicki yarı finale çıkmayı başardı.

    Yarı finalde yarın Raonic-Troicki, Schwartzman-Cilic maçları oynanacak.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
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