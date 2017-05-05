Djokovic'ten "yenilik" operasyonu
Sırp tenisçi Djokovic, yeniliğe ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle teknik ekibiyle yollarını ayırdı.
Erkeklerde dünya sıralamasının 2 numarasında yer alan Sırp teni·sçi· Novak Djokovic, teknik ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.
Resmi internet sayfasından yazılı açıklamalarda bulunan Djokovic, antrenörleri Marian Vajda, Gebhard Phil Gritsch ve fizyoterapisti Miljan Amanovic ile bundan sonraki süreçte çalışmayacağını belirtti.
Açıklamada, teknik ekibine bugüne kadarki katkılarında dolayı teşekkür eden 29 yaşındaki tenisçi, "Onların desteği olmadan profesyonel spor hayatımda bugünkü kariyerime ulaşamazdım. Rüyalarımı gerçekleştirmem için bana kendilerini adadılar ve her zaman tam destek verdiler. Ama forma girmek için yeniliğe ihtiyaç duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Djokovic, zor bir karar alarak bu yönde değişikliğe gittiğini ve yeni antrenörlerinin seçiminde aceleci davranmayacağını da belirtti.
Uzun bir dönem dünya sıralamasının zirvesinde yer almasının ardından son maçlarında eski başarılarını tekrarlayamayan ve zirveyi Büyük Britanyalı Andy Murray'e kaptıran Djokovic, ana tablo maçlarının 28 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında oynanacağı grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a katılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:47
- Elde var bir!
Toplam 16
Yorum
İLKER Ben scot ekibini eleştiriyorum 37 yaşındayım daha alt yapıdan semih haricinde gelen oyuncu görmedim.müjdat yetkinere güveniyorlar komik
- Kosif: Beşiktaş'ı çok rahat yeneceğiz
Toplam 25
Yorum
Komik Daha tuttuğun takımın farkında değilken yorumun güzel kardeş ERKARTAL ????ulan taraftarlık kime kaldı.
- Caner Erkin’e 4 yıllık sözleşme
Toplam 4
Yorum
karakartal yönetim hatası falan değildir mantıklı bir harekettir bu adam 1yıl kiralık geldi ve 6 ay top oynayamadı interin indirim yapması gereklidir
Djokovic'ten "yenilik" operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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