Wimbledon'ın ödül miktarında artış
Sezonun 4 grand slam tenis turnuvası arasında yer alan Wimbledon'ın bu yılki para ödülünde yüzde 12,5 artış yaşanacak.
Teklerde şampiyonluğa ulaşan sporcuların alacağı ödül ise yüzde 10'luk artışla 2'den 2,2 milyon sterline yükseltildi.
Para miktarının son yıllardaki artışına dikkati çekilen açıklamada, 6 senede ödülün 14,6 milyondan 31,6 milyon sterline çıkarıldığı hatırlatıldı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:17
- 'G.Saray yolunda!'
Toplam 13
Yorum
cradle2thegrave57 yaş olarak 30 ve maliyeti fazla olacak ... o kadar faydalı olsa city bırakmazdı
- Şenol Güneş'ten galibiyet reçetesi
Toplam 11
Yorum
arsen l. Babel,Cenk,Oğuzhan formsuz.Aboubakar oynamalı.Demba ba duruma göre değerlendirimeli.Sorun defans.Tecrübeli Beck teknik değil ama dinamik
- Şenol Güneş'ten galibiyet reçetesi
Toplam 11
Yorum
arsen l. Bütün bunlar korktuğun için başına geliyor.Atınç,Tosiç(iyi ki cezalı) kadro dışı olmalı.Cenk ve Oğuzhan yedek olmalı.Tolgay,Beck düşünülmeli
Wimbledon'ın ödül miktarında artış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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