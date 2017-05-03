 Wimbledon'ın ödül miktarında artış – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Wimbledon'ın ödül miktarında artış

    Wimbledon'ın ödül miktarında artış

    Sezonun 4 grand slam tenis turnuvası arasında yer alan Wimbledon'ın bu yılki para ödülünde yüzde 12,5 artış yaşanacak.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl 3-16 Temmuz'da düzenlenecek turnuvada para ödülünün yüzde 12,5 artırılarak (3,5 milyon sterlin) 31,6 milyon sterline çıkarıldığı belirtildi.

    Teklerde şampiyonluğa ulaşan sporcuların alacağı ödül ise yüzde 10'luk artışla 2'den 2,2 milyon sterline yükseltildi.

    Para miktarının son yıllardaki artışına dikkati çekilen açıklamada, 6 senede ödülün 14,6 milyondan 31,6 milyon sterline çıkarıldığı hatırlatıldı.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:17
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