Başak’tan erken veda

İspanya'da yapılan ITF Lleida Tenis Turnuvası'nda korta çıkan Başak Eraydın, ilk turda organizasyona veda etti. Rumen Elena Gabriela Ruse ile karşılaşan milli tenisçi, 6-0 ve 6-3'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup oldu.