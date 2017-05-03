 Başak’tan erken veda – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Başak’tan erken veda

    Başak’tan erken veda
    İspanya'da yapılan ITF Lleida Tenis Turnuvası'nda korta çıkan Başak Eraydın, ilk turda organizasyona veda etti. Rumen Elena Gabriela Ruse ile karşılaşan milli tenisçi, 6-0 ve 6-3'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup oldu.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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