Başak’tan erken veda
İspanya'da yapılan ITF Lleida Tenis Turnuvası'nda korta çıkan Başak Eraydın, ilk turda organizasyona veda etti. Rumen Elena Gabriela Ruse ile karşılaşan milli tenisçi, 6-0 ve 6-3'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup oldu.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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