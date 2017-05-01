Cem İlkel, ilk turda elendi
TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Cem İlkel, organizasyona ilk turda veda etti.
Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvada, ana tablo ilk tur maçında Cem İlkel ile dünya 88 numarası Rus tenisçi Mikhail Youzhny karşı karşıya geldi.
Müsabakaya iyi başlayan 21 yaşındaki Cem, ilk seti 6-3 kazanırken, ikinci ve üçüncü setleri aynı skorlarla kaybetti. Müsabakadan 2-1 yenik ayrılan Cem İlkel, turnuvadan elendi.
Brezilyalı Rogerio Dutra Silva ise İtalyan Riccardo Bellotti'yi 3-6, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yendi ve ikinci tura çıktı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:46
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Toplam 9
Yorum
gs4ever 3 maymunu oynuyor yoneticileri bile .mactan sonrada görmediniz degil mi?
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Toplam 8
Yorum
Bence Yok Ya ne istifasi PTT 1 Lig Düserse Istifa ederler bence
- Çakır isyanı
Toplam 27
Yorum
nedim kartal bu cüneyt çakır denen hakem bu yönettiği maçı eğerki erkekse avrupa maçı veya şampiyonlar ligi maçında yönetsin eğerki erkek
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