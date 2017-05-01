 Cem İlkel, ilk turda elendi – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    , ilk turda elendi

    Cem İlkel, ilk turda elendi

    Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi , organizasyona ilk turda veda etti.

    Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvada, ana tablo ilk tur maçında ile dünya 88 numarası Rus tenisçi Mikhail Youzhny karşı karşıya geldi.

    Müsabakaya iyi başlayan 21 yaşındaki Cem, ilk seti 6-3 kazanırken, ikinci ve üçüncü setleri aynı skorlarla kaybetti. Müsabakadan 2-1 yenik ayrılan Cem İlkel, turnuvadan elendi.

    Brezilyalı Rogerio Dutra Silva ise İtalyan Riccardo Bellotti'yi 3-6, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yendi ve ikinci tura çıktı.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:46
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