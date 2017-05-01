3 isim ikinci tura yükseldi

Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvada, dünya 59 numarası Jiri Vesely ile dünya 70'incisi İspanyol Marcel Granollers karşı karşıya geldi. Vesely, 7-5, 2-6 ve 6-4 setlerle müsabakayı 2-1 kazandı ve adını ikinci tura yazdırdı.

Dünya 49 numarası ve turnuvanın 8 numaralı seribaşı Steve Darcis de dünya sıralamasının 99. basamağında yer alan İsrailli Dudi Sela'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, ikinci tura yükseldi.

Günün diğer ilk tur maçında ise dünya 91 numarası Jordan Thompson ile elemelerden gelen dünya sıralamasının 175. basamağında yer alan İspanyol tenisçi Adrian Menendez-Maceiras karşı karşıya geldi. İlk seti 7-6 kaybeden Thompson, sonraki iki seti 6-0'lık skorlarla aldı ve maçı 2-1 kazandı.

İkinci turda Vesely ile Darcis karşı karşıya gelecek. Thompson ise ilk turu bay geçen turnuvanın 3 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile mücadele edecek.