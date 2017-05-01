3 isim ikinci tura yükseldi
TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası ana tablo ilk tur maçlarında rakiplerini mağlup eden Çek tenisçi Jiri Vesely, Belçikalı Steve Darcis ile Avustralyalı Jordan Thompson, ikinci tura çıktı.
Dünya 49 numarası ve turnuvanın 8 numaralı seribaşı Steve Darcis de dünya sıralamasının 99. basamağında yer alan İsrailli Dudi Sela'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, ikinci tura yükseldi.
Günün diğer ilk tur maçında ise dünya 91 numarası Jordan Thompson ile elemelerden gelen dünya sıralamasının 175. basamağında yer alan İspanyol tenisçi Adrian Menendez-Maceiras karşı karşıya geldi. İlk seti 7-6 kaybeden Thompson, sonraki iki seti 6-0'lık skorlarla aldı ve maçı 2-1 kazandı.
İkinci turda Vesely ile Darcis karşı karşıya gelecek. Thompson ise ilk turu bay geçen turnuvanın 3 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile mücadele edecek.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:23
- Potada derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
ezeriz cimbom ezer geçer
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 27
Yorum
1905 gs diyelim ki iyi niyetlisin iyi niyetli olmak yetmez bazen iylik yapmak isterken kötülük yaparsın seninkisi o hesap kedinede kulübe de yazık!
- Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları değişti
Toplam 3
Yorum
tc 11 puan toplasın öpsün başına koysun şampiyon ya başakşehir yada fener olacak
3 isim ikinci tura yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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