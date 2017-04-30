Sharapova, yarı finalde elendi
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından katıldığı Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda Kristina Mladenovic'e 2-1 yenilerek elendi.
Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 aylık doping cezası sona eren Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir turnuvada yer aldı.
Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ın yarı finalinde dünya 19 numarası Fransız Mladenovic ile karşı karşıya gelen Rus tenisçi, müsabakanın ilk setini 6-3 kazandı. Diğer iki seti 7-5 ve 6-4 kaybeden Sharapova, organizasyona veda etti.
Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Sharapova, mayıs ayında Madrid ve Roma'da düzenlenecek tenis turnuvalarına da özel davetle katılacak.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:33
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
Sharapova, yarı finalde elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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