 Şampiyon Elina Svitolina oldu – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Şampiyon oldu

    Şampiyon Elina Svitolina oldu

    Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Belçikalı rakibi 'i 2-0 yenen Ukraynalı , şampiyon oldu.

    Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun tekler finalinde, turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan dünya sıralamasının 13. sırasındaki Ukraynalı ile 6 numaralı seribaşı ve dünya sıra sıralamasının 66 numarası Belçikalı karşı karşıya geldi.

    İlk sete oldukça iyi başlayan Svitolina, rakibinin iki kez servisini kırarak 5-0 öne geçti. Son bölümde toparlanan Mertens iki oyun aldı ancak Ukraynalı sporcu seti 6-2 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti.

    İkinci sete de etkili başlayan taraf olan Svitolina, 4-1 öne geçmesine karşın, Mertens'in 4-4 eşitliği yakalamasına engel olamadı. Son bölümde yeniden oyunun hakimi olan Ukraynalı tenisçi, seti 6-4, maçı ise 2-0 kazanmayı başardı.

    Svitolina, bu sonuçla kariyerinin 7. WTA şampiyonluğunu elde etti.

    Turnuvayı şampiyon tamamlayan Svitolina, 43 bin doların sahibi olurken, finalist Mertens ise 21 bin 400 dolar ödüle hak kazandı.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:06
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