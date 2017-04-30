Nadal, Barcelona'da 10. kez şampiyon

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde, geçen senenin şampiyonu Nadal, adının verildiği "Pista Rafa Nadal" kortunda Thiem ile karşılaştı.

Maçtan 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Nadal, turnuvadaki 10, toprak korttaki 51 ve kariyerindeki 71. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Nadal, geçen hafta da Monte Carlo Tenis Turnuvası'nı 10. kez kazanmış ve bir turnuvayı 10 kez kazanan tarihteki ilk erkek tenisçi olmuştu. 30 yaşındaki raket ayrıca 51 kez ile tarihin en çok toprak kort şampiyonluğu olan tenisçisi konumunda bulunuyor.