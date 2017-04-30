 Nadal, Barcelona'da 10. kez şampiyon – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Nadal, Barcelona'da 10. kez şampiyon

    Nadal, Barcelona'da 10. kez şampiyon

    Barcelona Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nı, dünya sıralamasının 9. basamağındaki Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yenen dünya 5 numarası İspanyol kazandı.

    İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde, geçen senenin şampiyonu Nadal, adının verildiği "Pista Rafa Nadal" kortunda Thiem ile karşılaştı.

    Maçtan 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Nadal, turnuvadaki 10, toprak korttaki 51 ve kariyerindeki 71. tekler şampiyonluğunu elde etti.

    Nadal, geçen hafta da Monte Carlo Tenis Turnuvası'nı 10. kez kazanmış ve bir turnuvayı 10 kez kazanan tarihteki ilk erkek tenisçi olmuştu. 30 yaşındaki raket ayrıca 51 kez ile tarihin en çok toprak kort şampiyonluğu olan tenisçisi konumunda bulunuyor.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:34
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