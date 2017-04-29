Sharapova, yarı finalde elendi
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından katıldığı Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda Kristina Mladenovic'e 2-1 yenilerek elendi.
Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 aylık doping cezası sona eren Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir turnuvada yer aldı.
Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ın yarı finalinde dünya 19 numarası Fransız Mladenovic ile karşı karşıya gelen Rus tenisçi, müsabakanın ilk setini 6-3 kazandı. Diğer iki seti 7-5 ve 6-4 kaybeden Sharapova, organizasyona veda etti.
Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Sharapova, mayıs ayında Madrid ve Roma'da düzenlenecek tenis turnuvalarına da özel davetle katılacak.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:49
- "Açık ara lider..."
Toplam 1
Yorum
ADEM33 ANCAK KONUSUN DELİKANLI OLDUGUNUZU DUSUNUYORUM VE AZIZ YILDIRIMIN KARSISINA CIKIN ARTIK FB ONUN ELINDEN ALIN LUTFEN
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 2
Yorum
advers Konyada bir aralar öyleydi . Üstelik Başakşehire geçen sezonun ilk maçında 4 tane attık diye hatırlıyorum yanılıyorsam düzeltin !
- Çekiniyorlar!
Toplam 12
Yorum
advers Sayın Orman Köln FC'nin kalecisi Timo Horn'a dikkatinizi çekmek isterim böyle bir kalecinin Beşiktaş'ta olması mutlaka gerekiyor
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