Jakupovic-Kichenok ikilisi finalde
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Nao Hibino (Japonya)-Danka Kovinic (Karadağ) ekibini 2-0 mağlup eden Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadiia Kichenok (Ukrayna) ikilisi, finale yükseldi.
Garanti Koza Arena'da devam eden turnuvanın çiftler yarı finalinde Dalila Jakupovic-Nadiia Kichenok ekibi, Nao Hibino-Danka Kovinic ikilisiyle karşılaştı.
Maça iyi başlayan Jakupovic-Kichenok ikilisi, ilk seti 6-4 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci setini de 6-4 kazanan Dalila Jakupovic-Nadiia Kichenok ekibi, çiftler finalinde Nicole Melichar (ABD)-Elise Mertens (Belçika) ikilisinin rakibi oldu.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:26
- Kara Kartal’ın Taison atağı
Toplam 7
Yorum
awentador Şu fenerin talip olduğu isimleri bırakın adamlar sonra biz buluyoruz olmasınlar .
- Talisca’ya Manchester kancası
Toplam 1
Yorum
hattrick Talihsman gidebilir yerine Jack Wilshereyi alırsanız yeri fazlası ile dolmuş olacaktır .
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 1
Yorum
awentador Başakşehiri unutamayacağı bir sonuçla yenip bırakacaksın . Kendilerini Barcelona zannediyorlar .
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