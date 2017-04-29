 Jakupovic-Kichenok ikilisi finalde – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Jakupovic-Kichenok ikilisi finalde

    Jakupovic-Kichenok ikilisi finalde

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Nao Hibino (Japonya)-Danka Kovinic (Karadağ) ekibini 2-0 mağlup eden Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadiia Kichenok (Ukrayna) ikilisi, finale yükseldi.

    Garanti Koza Arena'da devam eden turnuvanın çiftler yarı finalinde Dalila Jakupovic-Nadiia Kichenok ekibi, Nao Hibino-Danka Kovinic ikilisiyle karşılaştı.

    Maça iyi başlayan Jakupovic-Kichenok ikilisi, ilk seti 6-4 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci setini de 6-4 kazanan Dalila Jakupovic-Nadiia Kichenok ekibi, çiftler finalinde Nicole Melichar (ABD)-Elise Mertens (Belçika) ikilisinin rakibi oldu.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:26
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