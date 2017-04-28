 Başak Eraydın Rumen rakibine boyun eğdi – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Başak Eraydın Rumen rakibine boyun eğdi

    Başak Eraydın Rumen rakibine boyun eğdi

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Başak Eraydın, çeyrek final maçında Rumen Irina Camelia Begu'ya 2-1 yenilerek elendi.

    Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler çeyrek finalinde Başak Eraydın, 3 numaralı seribaşı Rumen Irina Camelia Begu ile karşılaştı.

    Maçın ilk setinde rakibi karşısında rahat bir oyun çıkaran Başak Eraydın, seti 6-2 kazandı ve 1-0 öne geçti.

    Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci sette 6-6 eşitlik olunca "tie-break"e gidildi. Rumen tenisçi, "tie-break"i 7-5 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

    İkinci setten sonra sol ayağında ağrı hisseden ve korta fizyoterapist çağıran milli tenisçi, ardından karşılaşmaya devam etti.

    Başak Eraydın karşısında son seti 6-1 kazanan ve 2 saat 45 dakika süren maçtan 2-1 galip ayrılan dünya 33 numarası Begu, turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

    Dünya sıralamasında 257. basamakta bulunan Başak Eraydın'ın, aldığı bu sonuçla 9 maçlık galibiyet serisi son buldu.

    Bu arada 1 numaralı kortta oynanan çiftler çeyrek final maçında Nao Hibino (Japonya)-Danka Kovinic (Karadağ) ikilisi, Rus Natela Dzalamidze-Veronika Kudermetova çiftini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi. Hibino-Kovinic ikilisi, yarı finalde Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadia Kichenok (Ukrayna) çiftinin rakibi oldu.

    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:30
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