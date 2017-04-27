Sharapova çeyrek finalde
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından katıldığı Stuttgart Açık'ta Ekaterina Makarova'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası sona eren Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir turnuvada yer aldı.
Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ın ikinci turunda vatandaşı Ekaterina Makarova ile karşılaşan Rus tenisçi Sharapova, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Sharapova, doping cezasının ardından Stuttgart Açık'ta çıktığı ilk maçta da İtalyan Roberta Vinci'yi aynı skorla mağlup etmişti.
Rus tenisçi, çeyrek finalde Estonyalı Anett Kontaveit ile karşılaşacak.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:10
- ''Çok konuşuyorsun''
Toplam 13
Yorum
serkan dune kadar bjk de yokdu besıktaslılar havaya gırdı basak sehırı savunacana ıkı sene once 6 cı sıradan cıkamıyodunuz fener hersene
- Kale gibi stoper Benatia
Toplam 15
Yorum
Tss61 Defans alacaksan bencede juve den alacaksın .Çok doğru hamle Fikret başkan gitmişken 2 tane al indirim yaparlar belki bizede lazım .
- Advocaat evine dönüyor
Toplam 8
Yorum
Tss61 Gene yanlış kişi şuçlanıyor . Aykut geldiğinde Fenerbahçe daha iyi bir futbol oynamayacak. Advocaat bence çok iyi bir profesyonel.
Sharapova çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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