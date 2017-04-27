'Sharapova bir hilekar'
Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, 15 aylık doping cezası sona eren Rus Maria Sharapova'nın kortlara dönmesinin diğer sporcular için haksızlık olduğunu söyledi.
TRT World'e verdiği röportajda Sharapova ile ilgili sert açıklamalarda bulunan Bouchard, "O bir hilekar. Bana göre hile yapanların bir daha herhangi bir sporu yapmasına izin verilmemeli. Bunun, işini doğru yapan ve dürüst sporcular için adil olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) Sharapova'ya oynama izni tanıyarak genç sporculara yanlış mesaj verdiğini savunan dünya 59 numarası Bouchard, "Sharapova'nın kortlara dönmesi, 'Hile yapsanız da sizi kucaklayıp hoş karşılıyoruz' anlamına geliyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Artık saygı duyduğum insanlardan biri değil." değerlendirmesinde bulundu.
Doping cezası tamamlandıktan sonra Stuttgart Açık'a katılarak kortlara dönen Sharapova ise insanların ne dediklerini kontrol edemeyeceğini belirterek, "İnsanlara sahada yaptıklarımla cevap vermek istiyorum. Her zaman mücadele etmeye hazırım. Bunu daha önce 5 grand slam kazanıp dünya 1 numarasına yükselerek yaptım." şeklinde konuştu.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:09
- ''Çok konuşuyorsun''
Toplam 13
Yorum
serkan dune kadar bjk de yokdu besıktaslılar havaya gırdı basak sehırı savunacana ıkı sene once 6 cı sıradan cıkamıyodunuz fener hersene
- Kale gibi stoper Benatia
Toplam 15
Yorum
Tss61 Defans alacaksan bencede juve den alacaksın .Çok doğru hamle Fikret başkan gitmişken 2 tane al indirim yaparlar belki bizede lazım .
- Advocaat evine dönüyor
Toplam 8
Yorum
Tss61 Gene yanlış kişi şuçlanıyor . Aykut geldiğinde Fenerbahçe daha iyi bir futbol oynamayacak. Advocaat bence çok iyi bir profesyonel.
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