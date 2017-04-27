İpek ve Çağla'dan işitme engelli milli sporculara destek

Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Türkiye'yi teniste temsil edecek Asuman Şakı ve Beste Mürşitoğlu ile gösteri maçında bir araya geldi.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası bugün anlamlı bir maça ev sahipliği yaptı. 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat oyunlarında mücadele edecek Tenis Milli Takımı oyuncuları Asuman Şakı ile Beste Mürşitoğlu, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu ile gösteri maçı yaptı. Gösteri karşılaşmasını Süper tie break seti sonunda 10-9'luk skorla Çağla Büyükakçay-Asuman Şakı ikilisi kazandı. Turnuvada geçen yıl teklerde şampiyonluğa ulaşan Çağla Büyükakçay ile çiftlerde zafere ulaşan İpek Soylu, karşılaşma sonrasında genç sporcularla sohbet ederek tecrübelerini paylaştılar.



Büyükakçay: "Heyecanlarını yürekten hissediyorum"

TEB BNP Baribas İstanbul Tenis Turnuvasında, 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat oyunlarına katılacak olan milli tenisçilerle maç yaptığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağla Büyükakçay, "Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağımızla temsil etmiş bir sporcu olarak Asuman Şakı ve Beste Mürşitoğlu kardeşlerimizin heyecanlarını yürekten hissediyorum. İki arkadaşımıza da İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Samsun'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tam" dedi.



Soylu: "Kalbimiz onlarla birlikte atacak"

İpek Soylu ise gösteri maçında oldukça keyifli dakikalar yaşadıklarını belirterek, "Bugün İstanbul'da çok anlamlı bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Asuman ve Beste kardeşlerimize Samsun'daki 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek dev organizasyonda başarılar diliyorum. Türkiye tarihinin en büyük uluslararası spor organizasyonu olan Samsun Deaflympics 2017'de yer alacak milli sporcularımızla kalbimiz birlikte atacak" şeklinde konuştu.



"Hayatımızın en unutulmaz anıydı"

İşitme engelli milli tenisçilerimiz ise gösteri maçında İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay ile çok keyifli bir karşılaşmaya imza attıklarını belirttiler. İkili ile aynı kortta olmakta duydukları mutluluğu dile getiren işitme engelli milli tenisçiler organizasyona emeği geçen yetkililere ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ettiler. Bugünkü gösteri müsabakasını "Hayatımızın en unutulmaz anıydı'' şeklinde nitelendiren Asuman Şakı ile Beste Mürşitoğlu dünyanın en büyük üçüncü, Türkiye tarihinin ise en büyük uluslararası spor organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydettiler.



Bakan Çağatay Kılıç'tan Teşekkür Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TEB BNP Baribas İstanbul Tenis Turnuvası'nda gösteri maçında yer alan mili sporculara ve organizasyonda emeği geçen yetkililere teşekkür etti. Bakan Çağatay Kılıç, bu yaz Samsun'un Türk sporu adına unutulmayacak bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, "Uluslararası spor organizasyonu düzenleme konusundaki becerisi ve tecrübesiyle dünya sporunun marka ülkesi olan Türkiye'mizde, 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda da yaklaşık 4 bin sporcuyu ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayacağız. TEB BNP Baribas İstanbul Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcularımız Çağla Büyükaçay ile İpek Soylu, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edecek milli tenisçi kardeşlerimiz Asuman Şakı ve Beste Mürşitoğlu'yla aynı korta çıkarak sporun birleştirici ve kardeşlik bağlarını en güzel şekilde ortaya koydular. Organizasyonda yer alan bütün sporcu kardeşlerimize önümüzdeki spor yaşantılarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Bakan Çağatay Kılıç, 23. Yaz İşitme Olimpiyat Oyunları kapsamında dünya sporunun gözünün Samsun'da olacağını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"21 branşta yaklaşık 4 bin sporcunun mücadele edeceği olimpiyatlar için çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Sporun bütün güzelliklerinin bir arada olacağı bu organizasyon, Türkiye'mizin ve Samsunumuzun tanıtımına uluslararası anlamda büyük bir katkı sağlayacak, Türkiye'nin organizasyon anlamında ne kadar büyük bir ülke olduğunu bir kez daha gözler önüne serecektir."

(TK-S)



27.04.2017 18:00:45 TSI

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Kaynak: IHA