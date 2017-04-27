 Elise Mertens çeyrek finalde – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Elise Mertens çeyrek finalde

    Elise Mertens çeyrek finalde

    TEB BNP Paribas Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Sara Errani'yi 2-1 mağlup eden Belçikalı Elise Mertens, teklerde çeyrek finale yükseldi.

    Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvadaki tekler ikinci tur müsabakasında 6 numaralı seribaşı Mertens ile İtalyan tenisçi Sara Errani karşı karşıya geldi.

    Dünya sıralamasında 65. basamakta yer alan Mertens, 2 saat 45 dakika süren müsabakada, dünya 110 numarası Errani'yi 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

    Organizasyondaki diğer ikinci tur mücadelesinde ise Slovak tenisçi Jana Cepelova, İspanyol rakibi Sara Sorribes Tormo'yu 6-4 ve 7-6'lık setler sonucunda 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

    Öte yandan karşılaşmadan önce, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele edecek Tenis Milli Takımı oyuncuları Asuman Şakı ile Beste Mürşitoğlu, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu ile gösteri maçı yaptı.

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:49
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