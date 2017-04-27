Elise Mertens çeyrek finalde
TEB BNP Paribas Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Sara Errani'yi 2-1 mağlup eden Belçikalı Elise Mertens, teklerde çeyrek finale yükseldi.
Dünya sıralamasında 65. basamakta yer alan Mertens, 2 saat 45 dakika süren müsabakada, dünya 110 numarası Errani'yi 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Organizasyondaki diğer ikinci tur mücadelesinde ise Slovak tenisçi Jana Cepelova, İspanyol rakibi Sara Sorribes Tormo'yu 6-4 ve 7-6'lık setler sonucunda 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Öte yandan karşılaşmadan önce, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele edecek Tenis Milli Takımı oyuncuları Asuman Şakı ile Beste Mürşitoğlu, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu ile gösteri maçı yaptı.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:49
- O kupa bizim olacak
Toplam 6
Yorum
rain yav he hee.
- Ayrılığın eşiğindeler
Toplam 20
Yorum
FB11907 Sinan Gümüş'ü FB alsın. İyi bir hocanın elinde yıldız olur. Tudor yanlış yapıyor bence..
- Şener aksadı, Cengiz coştu
Toplam 2
Yorum
kaka cengizi tebrik ediyorum inşallah dahada gelişir ümit vad eden bir oyuncu fakat bu şenerle ismail evlere şenlik
Elise Mertens çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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