Çağla çeyrek finale yükseldi
TEB BNP Paribas Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Çağla Büyükakçay, Macar Timea Babos'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler kategorisindeki ikinci tur müsabakasında dünya klasmanında 181. sırada yer alan Çağla Büyükakçay ile sıralamada 30. basamakta bulunan Babos karşı karşıya geldi.
Milli tenisçi, organizasyona 2 numaralı seribaşı olarak katılan Babos karşısında ilk seti 6-4 kazandı. Çağla, çekişmeli geçen ikinci sette rakibine 7-6'lık üstünlük kurdu ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Geçen yıl bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Çağla, böylece Başak Eraydın'ın ardından çeyrek finale yükselen 2. Türk tenisçi oldu.
Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:57
- ''Çok konuşuyorsun''
Toplam 13
Yorum
serkan dune kadar bjk de yokdu besıktaslılar havaya gırdı basak sehırı savunacana ıkı sene once 6 cı sıradan cıkamıyodunuz fener hersene
- Kale gibi stoper Benatia
Toplam 15
Yorum
Tss61 Defans alacaksan bencede juve den alacaksın .Çok doğru hamle Fikret başkan gitmişken 2 tane al indirim yaparlar belki bizede lazım .
- Advocaat evine dönüyor
Toplam 8
Yorum
Tss61 Gene yanlış kişi şuçlanıyor . Aykut geldiğinde Fenerbahçe daha iyi bir futbol oynamayacak. Advocaat bence çok iyi bir profesyonel.
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