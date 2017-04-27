 Çağla çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Çağla çeyrek finale yükseldi

    Çağla çeyrek finale yükseldi

    TEB BNP Paribas Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu , Macar Timea Babos'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler kategorisindeki ikinci tur müsabakasında dünya klasmanında 181. sırada yer alan ile sıralamada 30. basamakta bulunan Babos karşı karşıya geldi.

    Milli tenisçi, organizasyona 2 numaralı seribaşı olarak katılan Babos karşısında ilk seti 6-4 kazandı. Çağla, çekişmeli geçen ikinci sette rakibine 7-6'lık üstünlük kurdu ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

    Geçen yıl bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Çağla, böylece Başak Eraydın'ın ardından çeyrek finale yükselen 2. Türk tenisçi oldu.

    Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:57
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