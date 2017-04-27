 Başak Eraydın çeyrek finalde – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Başak Eraydın çeyrek finalde

    Başak Eraydın çeyrek finalde

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Başak Eraydın, bir diğer milli sporcu Ayla Aksu'yu 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyonun tekler ikinci tur maçında dünya 257 numarası Başak Eraydın ile dünya sıralamasının 312. basamağında yer alan Ayla Aksu karşı karşıya geldi.

    Müsabakaya iyi başlayan Başak, zorlanmadığı ilk seti 6-1 alırken, çekişmeli başlayan ikinci sette 4. oyundan itibaren ağırlığını koyarak seti 6-3, maçı da 2-0 kazandı. Milli tenisçi, bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

    Başak Eraydın, çeyrek finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı dünya 33 numarası Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu ile karşılaşacak.

    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:20
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