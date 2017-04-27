Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyonun tekler ikinci tur maçında dünya 257 numarası Başak Eraydın ile dünya sıralamasının 312. basamağında yer alan Ayla Aksu karşı karşıya geldi.

Müsabakaya iyi başlayan Başak, zorlanmadığı ilk seti 6-1 alırken, çekişmeli başlayan ikinci sette 4. oyundan itibaren ağırlığını koyarak seti 6-3, maçı da 2-0 kazandı. Milli tenisçi, bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Başak Eraydın, çeyrek finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı dünya 33 numarası Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu ile karşılaşacak.