Başak Eraydın çeyrek finalde
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Başak Eraydın, bir diğer milli sporcu Ayla Aksu'yu 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Müsabakaya iyi başlayan Başak, zorlanmadığı ilk seti 6-1 alırken, çekişmeli başlayan ikinci sette 4. oyundan itibaren ağırlığını koyarak seti 6-3, maçı da 2-0 kazandı. Milli tenisçi, bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı.
Başak Eraydın, çeyrek finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı dünya 33 numarası Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu ile karşılaşacak.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:20
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