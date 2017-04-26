 Sharapova galibiyetle döndü – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Sharapova galibiyetle döndü

    Sharapova galibiyetle döndü

    Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası , 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından Stuttgart Açık'ta çıktığı ilk maçta Roberta Vinci'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

    Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası sona eren Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer aldı.

    Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ta İtalyan Roberta Vinci ile karşılaşan Rus tenisçi Sharapova, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelerek adını ikinci tura yazdırdı.

    Sharapova, ikinci turda vatandaşı Ekaterina Makarova ile karşılaşacak.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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