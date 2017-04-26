Sharapova galibiyetle döndü
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından Stuttgart Açık'ta çıktığı ilk maçta Roberta Vinci'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası sona eren Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer aldı.
Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ta İtalyan Roberta Vinci ile karşılaşan Rus tenisçi Sharapova, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelerek adını ikinci tura yazdırdı.
Sharapova, ikinci turda vatandaşı Ekaterina Makarova ile karşılaşacak.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:09
- 'Turkuvaz Medya erdem gösterdi'
Toplam 11
Yorum
kamil terlemez rezalet
- Yarın Kjaer zirvesi var
Toplam 20
Yorum
onurfb 10 m bir stoper için iyi para. Bu adam şu performansı Premier ligde gösterirse 20 verilir, türkiye liginde değil.
- Beşiktaş şampiyonluk için gün sayıyor!
Toplam 24
Yorum
gerçi bjk 10 kişiyle de yenerdi tsyi ndoye ne yaptı gördünüz mü o kale direğini de tekmelemedi ya. bjk ye kim tehlikeli olabilir. sarı kart.
Sharapova galibiyetle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.