 Çağla ikinci tura yükseldi – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Çağla ikinci tura yükseldi

    Çağla ikinci tura yükseldi

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın teklerde ilk tur maçına çıkan milli sporcu , Belçikalı rakibi Maryna Zanevska'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

    Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ilk turunda rahat bir müsabaka çıkaran , Maryna Zanevska'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle saf dışı bırakmayı başardı.

    Turnuvanın son şampiyonu olan Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın ve Ayla Aksu'nun ardından ikinci tura yükselen üçüncü Türk sporcu oldu. Büyükakçay, ikinci turda bir diğer Türk tenisçi Ayla Aksu ile karşı karşıya gelecek.

    İLK 2 ÇEYREK FİNALİST BELLİ OLDU
    Turnuvanın teklerde ilk 2 çeyrek finalisti, Dayana Yastremska (Ukrayna) ile Irina-Camelia Begu (Romanya) oldu.

    İkinci turda Rus rakibi Anna Kalinskaya'yı 2-0 yenen Dayana Yastremska ile Belçikalı Kirsten Flipkens'i 2-1 yenen Irina-Camelia Begu, çeyrek finale yükseldiler.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:42
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