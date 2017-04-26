Çağla ikinci tura yükseldi

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ilk turunda rahat bir müsabaka çıkaran Çağla Büyükakçay, Maryna Zanevska'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle saf dışı bırakmayı başardı.

Turnuvanın son şampiyonu olan Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın ve Ayla Aksu'nun ardından ikinci tura yükselen üçüncü Türk sporcu oldu. Büyükakçay, ikinci turda bir diğer Türk tenisçi Ayla Aksu ile karşı karşıya gelecek.



İLK 2 ÇEYREK FİNALİST BELLİ OLDU

Turnuvanın teklerde ilk 2 çeyrek finalisti, Dayana Yastremska (Ukrayna) ile Irina-Camelia Begu (Romanya) oldu.

İkinci turda Rus rakibi Anna Kalinskaya'yı 2-0 yenen Dayana Yastremska ile Belçikalı Kirsten Flipkens'i 2-1 yenen Irina-Camelia Begu, çeyrek finale yükseldiler.