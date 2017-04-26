Çağla ikinci tura yükseldi
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın teklerde ilk tur maçına çıkan milli sporcu Çağla Büyükakçay, Belçikalı rakibi Maryna Zanevska'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ilk turunda rahat bir müsabaka çıkaran Çağla Büyükakçay, Maryna Zanevska'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle saf dışı bırakmayı başardı.
Turnuvanın son şampiyonu olan Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın ve Ayla Aksu'nun ardından ikinci tura yükselen üçüncü Türk sporcu oldu. Büyükakçay, ikinci turda bir diğer Türk tenisçi Ayla Aksu ile karşı karşıya gelecek.
İLK 2 ÇEYREK FİNALİST BELLİ OLDU
Turnuvanın teklerde ilk 2 çeyrek finalisti, Dayana Yastremska (Ukrayna) ile Irina-Camelia Begu (Romanya) oldu.
İkinci turda Rus rakibi Anna Kalinskaya'yı 2-0 yenen Dayana Yastremska ile Belçikalı Kirsten Flipkens'i 2-1 yenen Irina-Camelia Begu, çeyrek finale yükseldiler.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:42
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Toplam 1
Yorum
GS trabzonun,fenerbahcenin 3-4 zor maclari var daha son 6 macta,Galatasayin son 6 macida pek zor gozukmuyor,3 bitirecegimize inaniyorum
- Sistem kararı
Toplam 7
Yorum
metinn tudor degil isterse dunyanin en iyi hocasi gelsin bu takimin defansi bu birde sneijder ve eren gol atamayinca bosuna hocanin hakkini yemeyl
- ‘Serbest geçiş’ şeridi!
Toplam 19
Yorum
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ. Sabriye haksızlık edilmesin.Sabri 2 1 yıllık sözleşme imzlayacak.Sabri,de Jonk,donk,Cavanda,takımda tutulmalı.Hamit altıntop geri çağrılmalı
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