Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ana tablo ilk turunda Elizaveta Kulichkova ile karşılaşan Ayla Aksu, oldukça çekişmeli geçen ve 3-0 geriye düştüğü ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-1 kazanarak rakibine üstünlük sağladı.

Ayla Aksu, ikinci turda bir başka Türk sporcu Başak Eraydın'ın rakibi oldu.

Tekler ilk turunda oynanan diğer maçta ise Belçikalı tenisçi Elise Mertens, Ukraynalı sporcu Kateryna Kozlova'yı 6-4 ve 6-1'yik setlerle 2-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Mertens, ikinci turda İtalyan Sara Errani ile karşılaşacak.