Ayla Aksu ikinci turda
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler ilk tur maçında Ayla Aksu, Rus sporcu Elizaveta Kulichkova'yı 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.
Ayla Aksu, ikinci turda bir başka Türk sporcu Başak Eraydın'ın rakibi oldu.
Tekler ilk turunda oynanan diğer maçta ise Belçikalı tenisçi Elise Mertens, Ukraynalı sporcu Kateryna Kozlova'yı 6-4 ve 6-1'yik setlerle 2-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Mertens, ikinci turda İtalyan Sara Errani ile karşılaşacak.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:33
- ''Formum her geçen gün artıyor''
Toplam 1
Yorum
ts3561 adam adam maşallah
- ''Bekle F.Bahçe''
Toplam 19
Yorum
taraftar ilk yaridaki ekicili trabzon neyse,seneye ekicili fenerde oyle olacak.butun sezon oynarsa ,sasirmayin ama fener kume dusebilir.
- Kaşıkçı elması Yusuf Yazıcı!
Toplam 5
Yorum
ts3561 maşallah maşallah elemtere fiş kemgözlere şiş nazar etmeseler bari çocu
Ayla Aksu ikinci turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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