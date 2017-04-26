 Ayla Aksu ikinci turda – Fotomaç – 26 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ayla Aksu ikinci turda

    Ayla Aksu ikinci turda

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler ilk tur maçında Ayla Aksu, Rus sporcu Elizaveta Kulichkova'yı 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

    Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ana tablo ilk turunda Elizaveta Kulichkova ile karşılaşan Ayla Aksu, oldukça çekişmeli geçen ve 3-0 geriye düştüğü ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-1 kazanarak rakibine üstünlük sağladı.

    Ayla Aksu, ikinci turda bir başka Türk sporcu Başak Eraydın'ın rakibi oldu.

    Tekler ilk turunda oynanan diğer maçta ise Belçikalı tenisçi Elise Mertens, Ukraynalı sporcu Kateryna Kozlova'yı 6-4 ve 6-1'yik setlerle 2-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Mertens, ikinci turda İtalyan Sara Errani ile karşılaşacak.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ayla Aksu ikinci turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.