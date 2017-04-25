İpek Soylu turnuvaya veda etti

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ana tablo ilk turunda, Sara Sorribes Tormo ile karşılaşan İpek Soylu, müsabakayı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kaybetti.

Turnuvanın bir diğer tekler ilk tur maçında Rus sporcu Anna Kalinskaya, Tayvanlı tenisçi Kai-Chen Chang'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek ikinci tura adını yazdırdı.

Çiftlerde ise Nao Hibino (Japonya)-Danka Kovinic (Karadağ) ikilisi, Nicola Geuer (Almanya)-Laura Pous-Tio (İspanya) ekibini 3-6, 6-1 ve 10-4'lük setler sonucunda 2-1 yenerek ikinci tura çıkmayı başardı.

Turnuvada günün son maçı, Sara Errani (İtalya) ile Su-Wei Hsieh (Tayvan) arasında oynanacak.