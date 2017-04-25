 İpek Soylu turnuvaya veda etti – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    turnuvaya veda etti

    İpek Soylu turnuvaya veda etti

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler ilk tur maçında , İspanyol sporcu Sara Sorribes Tormo'ya mağlup olarak elendi.

    Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ana tablo ilk turunda, Sara Sorribes Tormo ile karşılaşan , müsabakayı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kaybetti.

    Turnuvanın bir diğer tekler ilk tur maçında Rus sporcu Anna Kalinskaya, Tayvanlı tenisçi Kai-Chen Chang'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek ikinci tura adını yazdırdı.

    Çiftlerde ise Nao Hibino (Japonya)-Danka Kovinic (Karadağ) ikilisi, Nicola Geuer (Almanya)-Laura Pous-Tio (İspanya) ekibini 3-6, 6-1 ve 10-4'lük setler sonucunda 2-1 yenerek ikinci tura çıkmayı başardı.

    Turnuvada günün son maçı, Sara Errani (İtalya) ile Su-Wei Hsieh (Tayvan) arasında oynanacak.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:29
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