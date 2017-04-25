 Çağla Büyükakçay çiftlerde ikinci tura yükseldi – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Çağla Büyükakçay çiftlerde ikinci tura yükseldi

    Çağla Büyükakçay çiftlerde ikinci tura yükseldi

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Çağla Büyükakçay, Macar partneri Timea Babos'la çiftlerde ikinci tura çıktı.

    Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftler ana tablo ilk turunda, Çağla Büyükakçay-Timea Babos ve Alexandra Cadantu (Romanya)-Cornelia Lister (İsveç) ikilileri karşı karşıya geldi.

    Müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle kazanmayı başaran Büyükakçay-Babos çifti, adını ikinci tura yazdırdı.

    Büyükakçay-Babos ikilisi, ikinci turda Mariana Duque-Marino (Kolombiya)-Andreea Mitu (Romanya) çiftiyle karşılaşacak.

    Çiftlerdeki bir diğer müsabakada, Nicole Melichar (ABD)-Elise Mertens (Belçika) ekibi, Michaela Honcova (Slovakya)-Lenka Kuncikova (Çekya) ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:00
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