Çağla Büyükakçay çiftlerde ikinci tura yükseldi
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Çağla Büyükakçay, Macar partneri Timea Babos'la çiftlerde ikinci tura çıktı.
Müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle kazanmayı başaran Büyükakçay-Babos çifti, adını ikinci tura yazdırdı.
Büyükakçay-Babos ikilisi, ikinci turda Mariana Duque-Marino (Kolombiya)-Andreea Mitu (Romanya) çiftiyle karşılaşacak.
Çiftlerdeki bir diğer müsabakada, Nicole Melichar (ABD)-Elise Mertens (Belçika) ekibi, Michaela Honcova (Slovakya)-Lenka Kuncikova (Çekya) ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 15:00
- Medipol Başakşehir avantaj peşinde
Toplam 4
Yorum
Parcala Kartal 2 haftaya gorusuruz minik serce
- Taşlar yerinden oynadı
Toplam 28
Yorum
GALATASARAY ın başına dünyanın en iyi hocaları Mourinho-Ancelotti-Unai Emery-Jorge Jesus-del Bosque-Heynckes-Conte-Guardiola-Simeone... gelse BU KADRO İLE OLMAZ!
- ''Statü atladım''
Toplam 4
Yorum
vedaku Sende bu yorumunla beş para etmediğini kanıtladın, tebrikler.
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