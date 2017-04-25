Çağla Büyükakçay çiftlerde ikinci tura yükseldi

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftler ana tablo ilk turunda, Çağla Büyükakçay-Timea Babos ve Alexandra Cadantu (Romanya)-Cornelia Lister (İsveç) ikilileri karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle kazanmayı başaran Büyükakçay-Babos çifti, adını ikinci tura yazdırdı.

Büyükakçay-Babos ikilisi, ikinci turda Mariana Duque-Marino (Kolombiya)-Andreea Mitu (Romanya) çiftiyle karşılaşacak.

Çiftlerdeki bir diğer müsabakada, Nicole Melichar (ABD)-Elise Mertens (Belçika) ekibi, Michaela Honcova (Slovakya)-Lenka Kuncikova (Çekya) ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.