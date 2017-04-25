 Başak Eraydın ikinci turda – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Başak Eraydın ikinci turda

    Başak Eraydın ikinci turda

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Başak Eraydın, Bulgar rakibi Tsvetana Pironkova'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

    Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo tekler ilk turunda Pironkova ile karşılaşan Başak, maçı 6-2 ve 6-4'lük setlerle kazanmayı başardı.

    Elemelerden gelerek ana tabloya kalan ve ardından da ikinci tura çıkan Başak Eraydın, bu turda Elizaveta Kulichkova (Rusya)-Ayla Aksu maçının galibiyle karşılaşacak.

    Günün bir diğer tekler maçında Romanya'dan Sorana Cirstea, Fransız sporcu Fiona Ferro'yu 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Cirstea, ikinci turda Yunan tenisçi Maria Sakkari ile karşı karşıya gelecek.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:35
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