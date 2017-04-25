Başak Eraydın ikinci turda
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Başak Eraydın, Bulgar rakibi Tsvetana Pironkova'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Elemelerden gelerek ana tabloya kalan ve ardından da ikinci tura çıkan Başak Eraydın, bu turda Elizaveta Kulichkova (Rusya)-Ayla Aksu maçının galibiyle karşılaşacak.
Günün bir diğer tekler maçında Romanya'dan Sorana Cirstea, Fransız sporcu Fiona Ferro'yu 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Cirstea, ikinci turda Yunan tenisçi Maria Sakkari ile karşı karşıya gelecek.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 13:35
- Ürkmezgil'den Fenerbahçe'ye gönderme
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Yorum
ahmet kazanan her zaman haklıdır, fakat ortamı gerecek böyle gereksiz açıklamalardan kaçınmak lazım.
- Bir derbim yok!
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Yorum
gs1905 tabiki moral izni önemli. peki bizim moralimiz? taraftar napsın? onlar morali nerde bulacak? 3 kuruş parayla bilet alan taraftar?
- Başakşehir gerçeği...
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Yorum
Piçin teki Emreyi neden koruyorsunuz zaten mikrobun başı yıllardır yaptıkları ortada Genel Kurmay Babasımı En büyük ceza Emreye verilmesi gerek
Başak Eraydın ikinci turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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