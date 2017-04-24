Monte Carlo'da şampiyon Nadal
Monte Carlo Tenis Turnuvası finalinde İspanyol Rafael Nadal, vatandaşı Albert Ramos-Vinolas'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde Nadal ile Ramos-Vinolas karşı karşıya geldi.
Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Nadal, 1 saat 16 dakika süren müsabakada 24. sıradaki Ramos-Vinolas'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi, şampiyonluğa ulaştı.
Bu başarısıyla bir turnuvayı 10 kez kazanan tarihteki ilk erkek tenisçi olan 30 yaşındaki Nadal, Arjantinli Guillermo Vilas ile paylaştığı rekoru geliştirerek 50 kez ile tarihin en çok toprak kort şampiyonluğu elde eden tenisçisi unvanını da aldı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Monte Carlo'da şampiyon Nadal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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