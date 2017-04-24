 Monte Carlo'da şampiyon Nadal – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Monte Carlo'da şampiyon Nadal

    Monte Carlo'da şampiyon Nadal

    Monte Carlo Tenis Turnuvası finalinde İspanyol , vatandaşı Albert Ramos-Vinolas'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

    Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde Nadal ile Ramos-Vinolas karşı karşıya geldi.

    Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Nadal, 1 saat 16 dakika süren müsabakada 24. sıradaki Ramos-Vinolas'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi, şampiyonluğa ulaştı.

    Bu başarısıyla bir turnuvayı 10 kez kazanan tarihteki ilk erkek tenisçi olan 30 yaşındaki Nadal, Arjantinli Guillermo Vilas ile paylaştığı rekoru geliştirerek 50 kez ile tarihin en çok toprak kort şampiyonluğu elde eden tenisçisi unvanını da aldı.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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