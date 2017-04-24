Başak Eraydın ana tabloya kaldı
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın elemelerinde milli tenisçi Başak Eraydın, Rus Alla Kudryavtseva'yı 2-1 yenerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.
Turnuvada 3. kez boy gösteren ve ilk defa ana tabloya kalmayı başaran milli raket, elemelerdeki ilk maçında dün Çek sporcu Tereza Smitkova'yı 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup etmişti.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:34
- Dudu Eduardo takipte
Toplam 6
Yorum
adrian dudu alınır bana kalırsa ortalama değeri 5 milyon civarında, oyuncunun da belli ki isteği var başkan üstüne düşerse makul fiyata koparır
- Locadia takibi
Toplam 7
Yorum
kudrock feyenoordlu nicolai jorgenseni tercih ederim
- Yüksek tansiyon
Toplam 7
Yorum
SERVİS EDİLİYOR. TRİBÜNLERDE BİLE VAR GS YA GS İÇİN ÇALIŞAN ,GS YA KATKI VEREN YÖNETİM GELMEDİKÇE GS DAN ŞAMPİYONLUK BEKLEME. GS YIN İÇİNDE HALA AJANLAR VAR.HER ŞEY ANINDA DIŞARI
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