 Başak Eraydın ana tabloya kaldı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Başak Eraydın ana tabloya kaldı

    Başak Eraydın ana tabloya kaldı

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın elemelerinde milli tenisçi Başak Eraydın, Rus Alla Kudryavtseva'yı 2-1 yenerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

    Garanti Koza Arena'da toprak kortta gerçekleştirilen mücadelede Başak Eraydın, Rus rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını ana tabloya yazdırdı.

    Turnuvada 3. kez boy gösteren ve ilk defa ana tabloya kalmayı başaran milli raket, elemelerdeki ilk maçında dün Çek sporcu Tereza Smitkova'yı 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup etmişti.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:34
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