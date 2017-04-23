Monte Carlo'da şampiyon Nadal
Monte Carlo Tenis Turnuvası finalinde İspanyol Rafael Nadal, vatandaşı Albert Ramos-Vinolas'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde Nadal ile Ramos-Vinolas karşı karşıya geldi.
Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Nadal, 1 saat 16 dakika süren müsabakada 24. sıradaki Ramos-Vinolas'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi, şampiyonluğa ulaştı.
Bu başarısıyla bir turnuvayı 10 kez kazanan tarihteki ilk erkek tenisçi olan 30 yaşındaki Nadal, Arjantinli Guillermo Vilas ile paylaştığı rekoru geliştirerek 50 kez ile tarihin en çok toprak kort şampiyonluğu elde eden tenisçisi unvanını da aldı.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:19
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Toplam 3
Yorum
KraLTR Futbolcuysa futbolculugunu bilecek ne bu sokak eskiyalari gibi saldirmak kavga cikarmak hesap verecekler.
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Toplam 3
Yorum
KraLTR Yok öyle hesap sorulacak özür dileyip gecistirmekle olmaz ne saniyor bunlar kendilerini.
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Toplam 2
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en iyi sonuç tudor ilk maçı seyretmedi herhalde.lens carole nin hatalarından golü attırdı ve orayı koridor haline getirdi.beraberlik iyidir galibiyet zor
Monte Carlo'da şampiyon Nadal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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