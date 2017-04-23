İstanbul Cup yarın başlıyor
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Bu yıl 10. kez düzenlenecek organizasyonda, son şampiyon milli sporcu Çağla Büyükakçay ve bir başka Türk tenisçi İpek Soylu da mücadele edecek. Turnuvada Macar tenisçi Timea Babos ile Kanadalı Eugenie Bouchard da şampiyonluk mücadelesi verecek.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta tekler ve çiftler final maçları 30 Nisan Pazar günü oynanacak.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:05
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 3
Yorum
ddedde Kovulduysa Almanya dan Gelsin Tazminatını İstanbulda Verelim.
- Ersun Yanal’dan Castillo sürprizi
Toplam 3
Yorum
ayhan Adamın maç boyunca yaptığı iki olumlu harekiti görüp maç boyunca yapamadıklarını görmezden gelerek çalışkandı demek nasıl bir futbol mantığı
- 'Milli Takım’a alınmasın'
Toplam 18
Yorum
mehmet1971 böyle adamları ne zaman milli takıma almamaya başlarsak ,işte o zaman gerçekten milli takım oluruz.
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