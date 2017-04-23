Dünyanın en iyileri İstanbul’da

Garanti Koza Arena'da yarın başlayacak olan TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası öncesi dün bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İdo Yenikapı İskelesi'nde yapılan toplantıya Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu ile TEB'in marka iletişim direktörü Zeynep Demirkol katıldı. Büyükakçay ve Soylu, iskeleye kurulan kortlarda çocuklarla tenis oynadı. Başkan Durmuş, "Dünyanın en iyileri gelecek. Bunun için çok mutluyum" dedi. TEB'in Marka Direktörü Zeynep Demirkol ise, "Çağla ve İpek gibi bu ülkeden çıkan şampiyonlarla tenis sporu daha da ileri gidecektir" dedi.





Yılmaz ŞENOL