Serena Williams bu sezonu boş geçecek
Dünyaca ünlü ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, hamileliği nedeniyle bu sezon kortlardan uzak kalacak.
Kariyerinde 23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Williams ise sosyal paylaşım sitesi Snapchat hesabından yayımladığı fotoğrafının altına "20 haftalık" ifadesini kullanmasından kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.
Gelecek hafta dünya sıralamasında yeniden zirveye çıkacak Williams, hamileliği nedeniyle bu sezonki turnuvalarda yer alamayacak. Son olarak geçen ocak ayında düzenlenen Avustralya Açık'ta şampiyonluğa uzanan ve sonraki süreçte dizindeki sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan ABD'li tenisçinin, gelecek yıldan itibaren yeniden kortlara dönmesi bekleniyor.
Serena Williams, geçen yıl aralık ayında sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından 33 yaşındaki Alexis Ohanian ile nişanlandığını duyurmuştu.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:45
- Serdar Aziz’den örnek hareket
Toplam 3
Yorum
gs bizim yöneticiler gibi vefalı olamazlar gelene geçene para dağıtıyorlar
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 12
Yorum
garaudy 4-1....kazaniriz....
- Bomba gibi gireceğiz
Toplam 2
Yorum
kemalkaya mis gibi bir insansın sen gerçekten maşallah sana
Serena Williams bu sezonu boş geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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