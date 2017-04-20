 Murray'den erken veda – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Murray'den erken veda

    Murray'den erken veda

    Büyük Britanyalı , katıldığı Monte Carlo Tenis Turnuvası'nın üçüncü turunda karşılaştığı İspanyol Albert Ramos-Vinolas'a 2-1 yenilerek elendi.

    Dirseğindeki sakatlık nedeniyle bu sezon eski performansını sergilemekte zorlanan erkeklerde dünya 1 numarası Murray, Monte Carlo'da da beklediğini bulamadı.

    Üçüncü turda turnuvanın 15 numaralı seribaşı Ramos-Vinolas ile karşılaşan Murray, ilk seti 6-2 alsa da mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. İkinci seti 6-2 alarak skoru 1-1'e getiren 29 yaşındaki Ramos-Vinolas, 4-0 geriye düştüğü final setini ise 7-5 alarak Murray'i 2-1 yendi ve üst tura adını yazdırdı.

    İspanyol tenisçi, çeyrek finalde Hırvat Marin Cilic ile karşılaşacak.

    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:26
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