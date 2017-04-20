Murray'den erken veda
Büyük Britanyalı Andy Murray, katıldığı Monte Carlo Tenis Turnuvası'nın üçüncü turunda karşılaştığı İspanyol Albert Ramos-Vinolas'a 2-1 yenilerek elendi.
Dirseğindeki sakatlık nedeniyle bu sezon eski performansını sergilemekte zorlanan erkeklerde dünya 1 numarası Murray, Monte Carlo'da da beklediğini bulamadı.
Üçüncü turda turnuvanın 15 numaralı seribaşı Ramos-Vinolas ile karşılaşan Murray, ilk seti 6-2 alsa da mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. İkinci seti 6-2 alarak skoru 1-1'e getiren 29 yaşındaki Ramos-Vinolas, 4-0 geriye düştüğü final setini ise 7-5 alarak Murray'i 2-1 yendi ve üst tura adını yazdırdı.
İspanyol tenisçi, çeyrek finalde Hırvat Marin Cilic ile karşılaşacak.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:26
- Burası Arena buradan çıkış yok
Toplam 13
Yorum
marasli yeneklerini sanetmiyorum
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 8
Yorum
Hagi Biz eski takimi reali korkuturan sanpiyonlar ligi de adini duyan gsbiraz urpen o takimi istiyoruz kosmak deyil futbol sadece futbol akil
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 8
Yorum
Hagi Basah sehir macinda kalirsa geleceyini gostrdi takimin 5lig gibi takim istiyors yonetim tudor kalsin ama biz traftar gs avrupada korkus gorm
Murray'den erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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