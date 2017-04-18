İpek Soylu'dan kariyer rekoru
Kadınlar dünya sıralamasında, çiftlerde 63. sıraya yükselen milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.
İpek, Rus partneri Veronika Kudermetova ile Lale Cup ITF Tenis Turnuvası'nda yaşadığı şampiyonluğun ardından Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) güncellediği dünya sıralamasında 63. basamağa yerleşti.
21 yaşındaki tenisçi böylece çiftler kariyerinin en iyi derecesini elde etti.
İpek Şenoğlu, 2009'da 53. sıraya kadar tırmanarak, çiftlerde en yüksek sıraya ulaşan Türk kadın tenisçi olmuştu.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:21
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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