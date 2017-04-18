 İpek Soylu'dan kariyer rekoru – Fotomaç – 18 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan kariyer rekoru

    İpek Soylu'dan kariyer rekoru

    Kadınlar dünya sıralamasında, çiftlerde 63. sıraya yükselen milli tenisçi , kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

    İpek, Rus partneri Veronika Kudermetova ile Lale Cup ITF Tenis Turnuvası'nda yaşadığı şampiyonluğun ardından Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) güncellediği dünya sıralamasında 63. basamağa yerleşti.

    21 yaşındaki tenisçi böylece çiftler kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

    İpek Şenoğlu, 2009'da 53. sıraya kadar tırmanarak, çiftlerde en yüksek sıraya ulaşan Türk kadın tenisçi olmuştu.

    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İpek Soylu'dan kariyer rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.