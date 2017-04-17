İpek Soylu'dan kariyer rekoru
Kadınlar dünya sıralamasında, çiftlerde 63. sıraya yükselen milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.
İpek, Rus partneri Veronika Kudermetova ile Lale Cup ITF Tenis Turnuvası'nda yaşadığı şampiyonluğun ardından Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) güncellediği dünya sıralamasında 63. basamağa yerleşti.
21 yaşındaki tenisçi böylece çiftler kariyerinin en iyi derecesini elde etti.
İpek Şenoğlu, 2009'da 53. sıraya kadar tırmanarak, çiftlerde en yüksek sıraya ulaşan Türk kadın tenisçi olmuştu.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:03
- Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır
Toplam 6
Yorum
bjk lyon bizi eledi veya biz lyonu eledik.sana ne senin takım ne yapıyor sen ondan haber ver....
- Vodafone Arena kapalı gişe!
Toplam 6
Yorum
eagle niye kıskanıyorsun arkadaşım, keşke siz de iyi bir yapılanmayla iyi bir takım olabilseniz. beşiktaş gibi 3-5 takım olsa kalite artar. yazık
- Vodafone Arena kapalı gişe!
Toplam 6
Yorum
bjk ve sabah olacak sen uyanacaksın!!!
İpek Soylu'dan kariyer rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.