 Çağla Büyükakçay ikinci turda veda etti – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Çağla Büyükakçay ikinci turda veda etti

    Çağla Büyükakçay ikinci turda veda etti

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ikinci turda Gabriela Dabrowski'ye 2-0 yenilerek elendi.

    Alabama eyaletindeki Pelham kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü organizasyonun tek kadınlar ikinci tur müsabakasında Çağla Büyükakçay ile Kanadalı Gabriela Dabrowski karşı karşıya geldi.

    Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup olan 27 yaşındaki tenisçi, organizasyona veda etti.

    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:08
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