Çağla Büyükakçay ikinci turda veda etti

Alabama eyaletindeki Pelham kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü organizasyonun tek kadınlar ikinci tur müsabakasında Çağla Büyükakçay ile Kanadalı Gabriela Dabrowski karşı karşıya geldi.



Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup olan 27 yaşındaki tenisçi, organizasyona veda etti.