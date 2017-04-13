Çağla Büyükakçay ikinci turda veda etti
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ikinci turda Gabriela Dabrowski'ye 2-0 yenilerek elendi.
Alabama eyaletindeki Pelham kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü organizasyonun tek kadınlar ikinci tur müsabakasında Çağla Büyükakçay ile Kanadalı Gabriela Dabrowski karşı karşıya geldi.
Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup olan 27 yaşındaki tenisçi, organizasyona veda etti.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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