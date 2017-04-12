Cilic İstanbul’da

1-7 Mayıs'ta Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın 2 nolu seribaşı, 2014 Amerika Açık Şampiyonu dünya 8 numarası Marin Cilic oldu. Federer, Grigor Dimitrov gibi dünyanın en iyi tenisçilerine ev sahipliği yapan Garanti Koza Arena, bu yıl Hırvat tenisçi Cilic'i ağırlayacak.