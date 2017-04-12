 Cilic İstanbul’da – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Cilic İstanbul’da

    Cilic İstanbul’da
    1-7 Mayıs'ta Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın 2 nolu seribaşı, 2014 Amerika Açık Şampiyonu dünya 8 numarası Marin Cilic oldu. Federer, Grigor Dimitrov gibi dünyanın en iyi tenisçilerine ev sahipliği yapan Garanti Koza Arena, bu yıl Hırvat tenisçi Cilic'i ağırlayacak.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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