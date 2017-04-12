Çağla Büyükakçay ikinci tura yükseldi
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay, tek kadınlarda Maria Mateas'ı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Rakibini 6-3 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden 27 yaşındaki tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.
Çağla, ikinci turda Kanadalı Gabriela Dabrowski ile mücadele edecek.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:33
- Sabri Reyiz çıldırdı
Toplam 14
Yorum
özgür tudor u beğenmesemde sabri konusunda haklı ne torpilli adammış kim geldi sabrıyı silemedi sabri gsa yakışan oyuncu kalitesinde değil
- Lyon’un stadına özel güvenlik cihazı
Toplam 2
Yorum
bjk bjk yenecek demek...hala anlamadınızmı:)
- Zemine hibrit çim
Toplam 5
Yorum
hibritcan fb baktı hibrit çime geçen takımlar iyi oynuyor (bjk-ts) böyle karar aldılar.keşke daha önce geçseydiniz onca transfere para harcamasaydınız
Çağla Büyükakçay ikinci tura yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.