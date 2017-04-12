 Çağla Büyükakçay ikinci tura yükseldi – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Çağla Büyükakçay ikinci tura yükseldi

    Çağla Büyükakçay ikinci tura yükseldi

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay, tek kadınlarda Maria Mateas'ı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

    Alabama eyaletindeki Pelham kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü organizasyonun ilk turunda Çağla Büyükakçay ile ABD'li Maria Mateas karşı karşıya geldi.

    Rakibini 6-3 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden 27 yaşındaki tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

    Çağla, ikinci turda Kanadalı Gabriela Dabrowski ile mücadele edecek.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:33
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