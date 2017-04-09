Türkiye, Davis Cup'tan elendi

Manavgat Ali Bey Club Tesisleri'nin kortlarında Türkiye ile İsveç arasında oynanan Davis Cup 2'nci tur mücadelesine 4'ncü maçla devam edildi. Günün ilk karşılaşmasında Altuğ Çelikbilek'le Elias Ymer karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 56 dakika süren maçın ilk setini tie breakla Elias Ymer 7-6 kazandı. İkinci sete hızlı başlayan Elias Ymer, Altuğ Çelikbilek'in 2 servisini kırıp hatalarını değerlendirerek rahat bir oyunla seti 6-1 kazandı. Çok çekişmeli başlayan üçüncü sette her iki oyuncu da büyük efor sarf etti. Seti 7-5 İsveçli Elias Ymer kazandı. Toplam 2 saat 20 dakika süren mücadele sonunda Elias Ymer korttan 3-0 galip ayrıldı.



Günün ikinci maçında Anıl Yüksel, İsveçli rakibi Christian Lindell'e 3-6, 7-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla, 5 maç üzerinden oynanan Davis Cup 2'nci grup maçlarında İsveç 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi.



Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Altuğ Çelikbilek, rakibinin klasmanda 150'nci sırada olduğunu hatırlatarak, bu maçta kendisine güvenen kaptan ve antrenörlerine teşekkür etti. Maçı kazanabileceğini ancak yaptığı basit hatalarla kaybettiğini anlatan Çelikbilek, performansında maç içinde iniş ve çıkışlar olduğunu, buna karşılık Elias Ymer'in performansının sürekli aynı seviyede devam ettiğini aktardı.



Elias Ymer de zor bir maç olduğunu belirterek, dün oynanan çiftler maçından sonra Altuğ'un kendisine rakip olabileceğini düşündüğünü aktardı. Zor bir maçı kazandığı için mutlu olduğunu söyleyen Ymer, Türkiye'den sonra önce İtalya'ya ardından Portekiz'e giderek turnuvalara katılacağını daha sonra da Fransa Açık Tenis Turnuvası'na hazırlanacağını kaydetti.