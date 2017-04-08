Çiftlerde İsveç'i 3-1'le geçtik
Teniste, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur çiftler müsabakasında Türkiye Erkek Milli Takımı, İsveç'i 3-1 mağlup etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynanan çiftler müsabakasında, milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, Johan Brunström-Andreas Siljeström çiftiyle karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, ilk seti 7-6 kaybetti. Diğer setleri 6-4, 6-4 ve 6-3'lük skorlarla kazanan milliler, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi.
Türkiye, organizasyonun ilk gününde, teklerde İsveç'e 2 maçta mağlup olmuş ve seride 2-0 geriye düşmüştü.
Turnuvaya yarın tekler müsabakalarıyla devam edilecek.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:08
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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