 Çiftlerde İsveç'i 3-1'le geçtik – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Çiftlerde İsveç'i 3-1'le geçtik

    Çiftlerde İsveç'i 3-1'le geçtik

    Teniste, Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur çiftler müsabakasında Türkiye Erkek Milli Takımı, İsveç'i 3-1 mağlup etti.

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynanan çiftler müsabakasında, milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, Johan Brunström-Andreas Siljeström çiftiyle karşı karşıya geldi.

    Ay-yıldızlılar, ilk seti 7-6 kaybetti. Diğer setleri 6-4, 6-4 ve 6-3'lük skorlarla kazanan milliler, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi.

    Türkiye, organizasyonun ilk gününde, teklerde İsveç'e 2 maçta mağlup olmuş ve seride 2-0 geriye düşmüştü.

    Turnuvaya yarın tekler müsabakalarıyla devam edilecek.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:08
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