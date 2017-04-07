Marsel İlhan, İsveçli rakibine yenildi
Türkiye ile İsveç arasındaki Davis Cup Avrupa-Afrika Bölgesi mücadelesi ikinci tur müsabakaları ilk maçında teklerde Marsel İlhan, rakibi Christian Lindell'e yenildi.
Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki Ali Bey Club tesislerindeki Davis Cup 2'nci Tur karşılaşmaları seremoniyle başladı. Açılış karşılaşmasında Türkiye adına Marsel İlhan, İsveç adına Christian Lindell korta çıktı. Karşılaşmaya dünya klasmanından 363'üncü sıradaki Lindell iyi başladı. İlk sette hızlı şekilde 5-0'ı bulan İsveçli raket, açılış setini 6-1'le tamamladı. Lindell, ikinci sette de erken servis kırdı. İkinci oyunda yakaladığı break avantajını setin sonuna kadar sürdüren Lindell, bu seti de 6-4 kazandı.
Dünya sıralamasında 284'üncü olan Marsel İlhan, servis kırdırarak girdiği üçüncü setin ikinci oyununda break dezavantajını ortadan kaldırdı. Ancak kritik anda bir kez daha servis kırıp 4-3 öne geçen Lindell, İlhan'a geri dönüş izni vermedi ve seti 6-4 kazandı. Lindell, toplam 2 saat 8 dakika süren karşılaşma sonunda galibiyete uzanan raket oldu. Bu skorla İsveç seride 1-0 öne geçti.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:15
- Bileğinin hakkıyla
Toplam 9
Yorum
CINO bizim alt yapi starlarini kapiyorlar artik kafaya takmayin
- Bileğinin hakkıyla
Toplam 9
Yorum
CANARİES VOLKAN ŞEN' E VERİLEN KREDİ BU ADAMA VERİLSE BİR O KADAR DAHA ASİST YAPARDI
- Fark 11 milyon euro
Toplam 22
Yorum
hadi portodan Allah razı olsun fiyatı yüksek tutup zora soktuğu için ne yapalım biz bunu.
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