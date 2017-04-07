 Kortta dev sınav – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Kortta dev sınav

    Kortta dev sınav
    Türkiye ile İsveç arasındaki 2. Grup ikinci tur maçları bugün başlıyor. Manavgat'da oynanacak maçların ilk gününde , Christian Lindell ile karşılaşacak. 11.00'de başlayacak bu maçın ardından diğer milli tenisçimiz Cem İlkel, Elias Ymer ile kozlarını paylaşacak.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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