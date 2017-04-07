 Avrupa’nın en güvenli ülkesi Türkiye – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Avrupa’nın en güvenli ülkesi Türkiye

    Avrupa’nın en güvenli ülkesi Türkiye
    Antalya'da düzenlenen uluslararası turnuvada mücadele eden Şilili ünlü tenisçi Marcelo Rios'un Türkiye aşkı... Adım attığı ilk günden itibaren ülkeye büyük hayranlık duyduğunu belirten 1.91'lik dev sporcu, "Burada en ufak bir sıkıntı yaşamadım. Kendimi Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden çok daha fazla güvende hissettim. Ayrıca Türkiye tenis için de ideal duraklardan biri. Tek eksiği seyircilerin fazla ilgi göstermemesi" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
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