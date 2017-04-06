Teniste milli mesai
Türkiye ile İsveç arasındaki Davis Cup 2. Grup ikinci tur müsabakalarında heyecan yarın başlıyor.
Antalya Manavgat'taki Ali Bey Club tesislerinin ev sahipliği yapacağı Türkiye - İsveç Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur serisinde heyecan yarınki tekler maçlarıyla başlıyor. Toprak zeminde yapılacak zorlu mücadeleler öncesi iki ekip kura çekimi seremonisinde buluştu.
Şubat ayındaki birinci tur eşleşmesinde deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ni deviren Haluk Akkoyun kaptanlığındaki Ay-yıldızlılar, 7-9 Nisan tarihleri arasında konuk edeceği İsveç karşısına Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel dörtlüsüyle çıkacak. Johan Hedsberg yönetimindeki İsveç takımını ise Elias Ymer, Christian Lindell, Andreas Siljeström ve Johan Brunström temsil edecek.
Eşleşmenin programını belirleyen kura çekimi neticesinde 7 Nisan Cuma saat 11.00'de Marsel İlhan ile Christian Lindell, akabinde Cem İlkel ile Elias Ymer kozlarını paylaşacak. Cumartesi saat 14.00'teki çiftler maçında bir değişiklik olmadığı takdirde Altuğ Çelikbilek/Anıl Yüksel ikilisi, Andreas Siljeström/Johan Brunström tandemiyle karşı karşıya gelecek. Serinin üçüncü ve son günü olan pazar ise saat 11.00'de Marsel İlhan ile Elias Ymer, ardından Cem İlkel ile Christian Lindell korta çıkacak.
Üç gün sürecek Türkiye-İsveç serisinin kazananı, Davis Cup 2. Grup final turunda Gürcistan ile Litvanya arasındaki mücadelenin kazananıyla oynayacak.
PROGRAM:
7 Nisan Cuma
10.45 - Açılış Seremonisi
11.00 - Marsel İlhan - Christian Lindell
Müteakiben Cem İlkel - Elias Ymer
8 Nisan Cumartesi
14:00 - Altuğ Çelikbilek /Anıl Yüksel - Andreas Siljeström/Johan Brunström
9 Nisan Pazar
11.00 - Marsel İlhan - Elias Ymer
Müteakiben Cem İlkel - Christian Lindell
Şubat ayındaki birinci tur eşleşmesinde deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ni deviren Haluk Akkoyun kaptanlığındaki Ay-yıldızlılar, 7-9 Nisan tarihleri arasında konuk edeceği İsveç karşısına Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel dörtlüsüyle çıkacak. Johan Hedsberg yönetimindeki İsveç takımını ise Elias Ymer, Christian Lindell, Andreas Siljeström ve Johan Brunström temsil edecek.
Eşleşmenin programını belirleyen kura çekimi neticesinde 7 Nisan Cuma saat 11.00'de Marsel İlhan ile Christian Lindell, akabinde Cem İlkel ile Elias Ymer kozlarını paylaşacak. Cumartesi saat 14.00'teki çiftler maçında bir değişiklik olmadığı takdirde Altuğ Çelikbilek/Anıl Yüksel ikilisi, Andreas Siljeström/Johan Brunström tandemiyle karşı karşıya gelecek. Serinin üçüncü ve son günü olan pazar ise saat 11.00'de Marsel İlhan ile Elias Ymer, ardından Cem İlkel ile Christian Lindell korta çıkacak.
Üç gün sürecek Türkiye-İsveç serisinin kazananı, Davis Cup 2. Grup final turunda Gürcistan ile Litvanya arasındaki mücadelenin kazananıyla oynayacak.
PROGRAM:
7 Nisan Cuma
10.45 - Açılış Seremonisi
11.00 - Marsel İlhan - Christian Lindell
Müteakiben Cem İlkel - Elias Ymer
8 Nisan Cumartesi
14:00 - Altuğ Çelikbilek /Anıl Yüksel - Andreas Siljeström/Johan Brunström
9 Nisan Pazar
11.00 - Marsel İlhan - Elias Ymer
Müteakiben Cem İlkel - Christian Lindell
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:47
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