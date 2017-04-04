Davis Cup Antalya'da yapılacak

Davis Cup 2'nci Tur'unda İsveç'le karşılaşacak Tenis Milli Takımı, hazırlıklarını Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki Ali Bey Club tesislerinde sürdürüyor. Karşılaşmalar öncesinde her iki takım antrenör ve oyuncuları basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Türkiye'den antrenör Haluk Akkoyun ile oyuncular Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel; İsveç'ten ise kaptan Johan Hedsberg; oyuncular Elias Ymer, Christian Lindell, Andreas Slijestrom, Johan Brunstrom katıldı.



Türk Milli Takımı antrenörü Haluk Akkoyun, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yaptıkları mücadelede 2-0'dan geri dönüş yapmalarının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek; "İlk iki maçta da 2-0 geriden geldik, bu bizim için büyük bir artıydı. Takımımızın genel performansı gayet iyiydi. Başarılı olmamız için öncelikle iyi bir takım olmanız gerekiyor" dedi.



Milli takımdaki oyuncuların 3 yıldır bir arada olduğunu anlatan antrenör Akkoyun, oyuncuların performans durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. İlhan Marsel'in kötü bile olsa maç kazanmasını bildiğini anlatan Akkoyun, "Son 1.5 ay içinde Cem İlkel final oynadı, Altuğ Çelikbilek şampiyon oldu, Anıl Yüksel final oynadı" diye konuştu.



Haluk Akkoyun, Davis Cup'ta her şeyin olabileceğini ifade ederek, "Eskiden takım olarak hedefimiz grupta kalmaktı. Şimdi ise gruptan çıkmak istiyoruz. İsveç'i yenerek bu turu geçersek sonraki turda yolumuz açık" dedi.



Oyunculardan İlhan Marsel de, takımın Güney Kıbrıs Rum kesimi karşısında iyi bir galibiyet aldığını ve yine iyi işler yapacaklarını söyledi. Cem İlkel ise İsveç maçında savaşacaklarını vurguladı. Altuğ Çelikbilek de toprak kortların kendileri için önemli şans olduğunu ifade etti. Türk Milli Takımı oyuncuları basın toplantısının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.



TOPRAK KORT SÜRPRİZİ



İsveç takımı kaptanı Johan Hedsberg de turnuvayı maç maç değerlendirdiklerini, ilk turda Tunus'u mağlup ettiklerini hatırlattı. Hedsbefg, "Türkiye ile maç yapacağız. Bu maçtan sonra Davis Cup'ta hedeflerimizi ortaya koyabiliriz" dedi.



Maçların toprak kortlarda oynanacak olmasının kendileri için büyük sürpriz olduğunu kaydeden Hedberg, toprak kortlarda iyi oyuncuları olduğunu söyledi. Kaptan Hedsberg, teniste İsveç olarak geçmişte çok iyi oyuncuları olduğunu, gelecekte yine dünya klasmanında oyuncuları olması için çalıştıklarını anlattı. Diğer oyuncular ise Türkiye'nin Marsel İlhan gibi güçlü oyunculara sahip olduğunu, toprak kortların kendilerine sürpriz olduğunu kaydetti.