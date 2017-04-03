Nadal ve Federer ilk 5'e döndü
Dünyaca ünlü tenisçiler Rafael Nadal ve Roger Federer, ATP sıralamasında ilk 5'e geri döndü.
ATP sıralamasında ilk 3 basamak ise değişmedi. Zirvede Büyük Britanyalı Andy Murray yer alırken, onu Sırp tenisçi Novak Djokovic ve İsviçreli Stan Wawrinka takip ediyor.
ATP dünya sıralamasında ilk 10 şu isimlerden oluşuyor:
1. Andy Murray
2. Novak Djokovic
3. Stan Wawrinka
4. Roger Federer
5. Rafael Nadal
6. Milos Raonic
7. Kei Nishikori
8. Marin Cilic
9. Dominic Thiem
10. Jo-Wilfried Tsonga
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:52
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 81
Yorum
Kafa Ümit Özatı futbolculğunda efendi biri bilirdik,ne zaman futbolu bıraktı sinr bozucu bir hale geldi..Yorumculuğuda antrenörlüğüde beceremedi.
- Şenol Güneş'ten UEFA'ya özel röportaj
Toplam 7
Yorum
thebarbaros galatasaraylı olmalısın. "kör, kendi gibi bilirmiş" sözünü hatırlattın. beleş stad ve gelir ancak GS'de olur da !
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 81
Yorum
Gerçek Resmine baktikça çaresizligini anliyorum...Besiktas'in gucu karsisinda ellerin bagli agzin açik bakarsin...
Nadal ve Federer ilk 5'e döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.