 Federer, 11 yıl sonra Miami'de şampiyon – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    , 11 yıl sonra Miami'de şampiyon

    Federer, 11 yıl sonra Miami'de şampiyon

    Miami Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde dünya sıralamasının 7. basamağındaki Rafael 'ı 2-0 yenen dünya 6 numarası Roger kazandı.

    ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 2005 ve 2006 şampiyonu İsviçreli Roger ile burada 5. kez finale çıkan İspanyol Rafael karşılaştı.

    Korttan 1 saat 35 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-4) galip ayrılan Federer, Avustralya Açık Grand Slam Turnuvası ve Indian Wells Masters'tan sonra Miami Masters'ı da kazandı. 35 yaşındaki tenisçi, böylece 2017'de oynanan 3 büyük turnuvada da şampiyon oldu.

    Burada 11 yıl sonra mutlu sona ulaşan Federer, Masters turnuvalarındaki 26, kariyerindeki 91. tekler şampiyonluğunu elde etti.

    Nadal'a karşı oynadığı 37. maçta 14. kez korttan galip ayrılan Federer, İspanyol rakibiyle karşılaştığı 23. finalde 9. galibiyetini aldı.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:12
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