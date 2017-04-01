Miami Açık'ta Nadal-Federer finali
Tek erkeklerde Avustralyalı Kyrgios'u 2-1 mağlup eden İsviçreli Federer, Miami Açık finalinde Nadal'ın rakibi oldu. Nadal ile Federer, 3'ü 2017'de olmak üzere toplamda 37. kez karşı karşıya gelecek.
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Roger Federer, tek erkeklerde Avustralyalı Nick Kyrgios'u 2-1 yenerek finale yükseldi.
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler yarı final mücadelesinde turnuvanın 4 numaralı seribaşı Federer ile Kyrgios karşı karşıya geldi.
Federer, 3 saat 10 dakika süren müsabakada rakibini 7-6, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek finalde İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın rakibi oldu.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finali ve ardından BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası dördüncü turunda karşılaşarak tenisseverleri heyecanlandıran Federer ile Nadal, bu yıl üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
Kariyerlerinde 37. kez karşılaşacak Nadal ile Federer arasında daha önce oynanan maçlarda İspanyol tenisçinin 23-13'lük üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında ocak ayında oynanan Avustralya Açık finalinde Federer, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerin ardından Nadal'ı 3-2 mağlup ederek kariyerinin 18'inci grand slam şampiyonluğunu elde etmişti.
Federer, mart ayında BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası'nda da İspanyol rakibini 6-2 ve 6-3'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.
Öte yandan Nadal ile Federer, 2005 Miami Açık finalinde de kozlarını paylaşmıştı. Federer, müsabakayı 2-6, 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:46
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gençliğine duyurulur.gözünüz tc de olsun GS YIN K. KIBRIS EKONOMİSİNE KATKISI OLACAK BU PROJEYE BİLE, KATLANAMAYAN BU PALİKARYA YA SANKİ SORAN VARMIŞ GİBİ KONUŞUYOR. KIBRIS TÜRK
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