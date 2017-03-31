Roger Federer yarı finalde
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden sezonun formda oyuncusu Roger Federer, Tomas Berdych'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Rakibi karşısında zorlanan Federer, 6-2, 3-6 ve 7-6'lık setlerin ardından mücadeleyi 2-1 alarak yarı finale adını yazdırdı.
Alman Alexander Zverev'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen 12 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, bu sezon Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan 35 yaşındaki Federer'in yarı finaldeki rakibi olacak.
- Wozniacki'nin rakibi Konta oldu
Tek kadınlar yarı final mücadelesinde ise 10 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, 11 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams'ı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek finalde Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin rakibi oldu.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:42
- Fenerbahçe, lidere konuk oluyor
Toplam 4
Yorum
alex10 datome yok sloukas yok. işimiz çok zor. bu sezon geçen senekinden daha kötü oynuyoruz. yeni transfrler kötü.napçaz inşallah yeneriz...
- UEFA'yı aşar
Toplam 10
Yorum
taraftar durun siz daha bunlar iyi günleriniz.bu iş tamamen bir bitsin işte o zaman korkun siz FENERBAHÇE.nin yapacaklarından.o zaman taşlar ns oync
- 'Bilic' iması
Toplam 24
Yorum
taraftar biliç on numara olur .yönetimin getirebileceği en iyilerden biri.ben luçesku. da olabilir. derim ikisinden biri ama luçesku pahalı gibi.
Roger Federer yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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