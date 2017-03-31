Roger Federer yarı finalde

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı Federer ile 10 numaralı seribaşı Çek Berdych karşılaştı.

Rakibi karşısında zorlanan Federer, 6-2, 3-6 ve 7-6'lık setlerin ardından mücadeleyi 2-1 alarak yarı finale adını yazdırdı.

Alman Alexander Zverev'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen 12 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, bu sezon Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan 35 yaşındaki Federer'in yarı finaldeki rakibi olacak.

- Wozniacki'nin rakibi Konta oldu

Tek kadınlar yarı final mücadelesinde ise 10 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, 11 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams'ı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek finalde Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin rakibi oldu.