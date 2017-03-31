 Nadal, Miami Açık'ta finalde – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Nadal, Miami Açık'ta finalde

    Nadal, Miami Açık'ta finalde

    Miami Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol tenisçi , tek erkeklerde İtalyan Fabio Fognini'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

    ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler yarı final mücadelesinde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Nadal ile Fognini karşı karşıya geldi.

    Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bir buçuk saat süren müsabakada Fognini'yi 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek, Miami Açık'ta adını 5. kez finale yazdırdı.

    Organizasyonda tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde İsviçreli Roger Federer ile Avustralyalı Nick Kyrgios karşılaşacak.

    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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