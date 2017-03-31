Nadal, Miami Açık'ta finalde
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol tenisçi Rafael Nadal, tek erkeklerde İtalyan Fabio Fognini'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler yarı final mücadelesinde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Nadal ile Fognini karşı karşıya geldi.
Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bir buçuk saat süren müsabakada Fognini'yi 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek, Miami Açık'ta adını 5. kez finale yazdırdı.
Organizasyonda tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde İsviçreli Roger Federer ile Avustralyalı Nick Kyrgios karşılaşacak.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:19
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Nadal, Miami Açık'ta finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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