İstanbul’da şölen var

İstanbul, gelecek iki ay iki önemli turnuvaya ev sahipliği yapacak.

İlk olarak 24-30 Nisan'da TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Turnuvası, 1-7 Mayıs'ta da TEB PNB Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Turnuvası yapılacak. Her iki organizasyonla ilgili dün bilgilendirme toplantısı yapılırken, müsabakalar Garanti Koza Arena'da oynanacak. Erkeklerde ödülün 500 bin Euro, kadınlarda ise 260 bin Euro olduğu turnuvalarda toplam 10 Türk sporcu korta çıkacak.